  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’da yine çile! Metroman dediler ‘Ray’man’ çıktı

AK Parti kulislerinden sızdı! İşçiye ve emekliye kötü haber

Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

Dünyadaki altın rezervinin tamamına yakını oradaymış! Çıkarmak imkansız ama çalışmalar başlıyor

Yeni harita yayımlandı! Bu illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak!

5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! Sır gibi saklanan 6. nesil uçağın görüntüleri yayınlandı

Hizbullah İsrail'i vurdu! Birçok noktada yangın çıktı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor

4 yılda bir barınağı yapamadı! Mansur Yavaş’tan 45 milyon liralık skandal
Gündem Tersanede gemi yangını
Gündem

Tersanede gemi yangını

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:52:00 -
Tersanede gemi yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan Tronderbas TR-500-ND isimli gemide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest bölgede bulunan bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan Tronderbas TR-500-ND isimli gemiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. 4 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dumanla dolan gemide mahsur kalan kişinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışma sürüyor.

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!
ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!

Dünya

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana yanaştırıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana yanaştırıldı

Yerel

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana yanaştırıldı

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!
Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Dünya

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı
Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı

Yaşam

Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23