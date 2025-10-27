  • İSTANBUL
Son Haberler

Yaşam Ters yönde ölümle dans! O anlar kamerada
Yaşam

Ters yönde ölümle dans! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bartın-Amasra kara yolunda ters yönde ilerleyen cip, trafikte büyük paniğe yol açtı.

Bartın’da sürücülerin yüreklerini ağza getiren anlar yaşandı. Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde, dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı ve sürücüyü tespit etti. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

