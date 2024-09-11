Ters şeride girerek ilerledi! Trafik magandası böyle görüntülendi
Sakarya'da ters yönden girdiği yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Görüntü, Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde kaydedildi. Ters şeride giren hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler hayrete düşerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.