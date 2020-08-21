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Aktüel Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu
Aktüel

Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:52:06 -
Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu
İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bulunan Ters Ev, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

D-100 Karayolu'nda bulunan, iki oda ve bir salondan oluşan Ters Ev'de, yatak odasından mutfağına tüm eşyalar ters duruyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ters Ev'de en çok eğlenenler ise çocuklar oluyor. Ters Ev'in ziyaretçileri içeride bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ters Ev Müdürü Gülşen Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışını 8 ay önce gerçekleştirdikleri mekanın, insanların gelip eğlenebilecekleri ve ilginç fotoğraflar çektirebilecekleri bir yer olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ilk üç ayda kapalı olduklarını hatırlatan Çelik, "Verilen izinlerin ardından yeniden açılışımızı yaptık. Bütün önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gülşen Çelik, giriş ücretlerinin 20 lira olduğunu, 5 yaş altı çocukların ise Ters Ev'i ücretsiz gezebildiğini sözlerine ekledi.





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