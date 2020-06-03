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Aktüel

Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan atlattı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde takla atıp ters dönen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:04:41 -
Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan atlattı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde takla atıp ters dönen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Kemaliye ilçesine bağlı Dutluca köyü ile Başpınar köyü arasındaki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeki 44 DK 62. plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini virajda kaybetmesi üzerine takla atarak sırt üstü ters döndü. Aracın uçurumdan yuvarlanmaması büyük şans olarak değerlendirilirken ters dönen araçtaki 3 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.


Kaza sonrası şok geçiren kazazedelere yoldan geçen diğer araç sürücüleri yardımcı oldu.


Hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaza mahallinden kaldırıldı.

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