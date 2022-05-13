Terra Luna nedir sahibi kim? Terra Luna nasıl işlem yapılır?

Değeri birkaç günde sıfırlanan proje kendiyle beraber birçok kripto yatırımcısını da batırdı. LUNA'nın toparlanmak için UST'yi yeniden 1 dolara çekmesi gerekiyor. Peki Terra nedir? Terra Luna ne zaman kuruldu? Terraform Labs tarafından geliştirilmiş bir Blockchain ağı olan Terra (LUNA) 2018'de kuruldu. Terra, merkeziyetsiz kripto para birimlerinin sahip olduğu özgürlüğü, dolar ve lira gibi itibari para birimlerinin istikrarı ile birleştirmeyi amaçlar.

Terra Luna nedir?

Terra ya da Terra Luna, bir kripto para birimi. Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş bir blockchain protokolüdür.Protokolün geliştirilme sürecine ilk olarak 2018 yılının Ocak ayında başlandı. Resmi kullanımı ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. 2022 yılı itibarıyla aralarında ABD Dolayı, Güney Kore Wonu, Euro gibi sayısız para birimine sabitlenmiş bir stablecoin (sabit fiyatlı coin) seçeneğine sahiptir.

Terra'nın geliştirilme süreci Ocak 2018'de Güney Koreli girişimciler Daniel Shin ve Do Kwon tarafından gerçekleştirildi. Girişimciler, kripto para sektörüne olan ilginin artış yaşacağını öngörerek, fiyat istikrarı sağlayacak Terra projesini hazırladı. İlgili proje aradan geçen bir yıllık sürenin ardından birçok Asya kökenli kripto para borsasında listelendi.

Terra Luna, 11 Mayıs 2022 tarihinde algoritmik sabit kripto varlığıyla ilgili yaşadığı sorunlara bağlı olarak önemli bir düşüş yaşadı. Ayrıca kripto para biriminin henüz doğrulanmamış bir şekilde saldırıya uğradığı iddia edilmektedir. Sorun öncesinde 87 dolardan işlem gören Terra Luna, 11 Mayıs itibarıyla 0.54 dolara kadar düşüş gösterdi.