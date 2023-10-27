Terörün ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İsrail'e gözdağı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Göreve geldiği günden itibaren terörün ve mafyanın ensesine çöken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Şu an Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve insanlık öldürülüyor. Türkiye olarak tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıkıyoruz. 85 milyonun kalbi bugün Gazze'yle, Kudüs'le, Filistin'le birlikte atıyor. Mazlumların yanında olmak, gözyaşlarını dindirmek, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak, medeniyet değerlerimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereğidir. Anadolu irfanı bunu söyler. 'Mazlumun ahı, arşı titretir' der. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Bu yüzden susmuyoruz, susmayacağız." dedi.

"BU İNSANLIK SUÇUNA KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Yardım elini Gazze'ye uzatmaya devam edeceklerine dikkati çeken Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi yaşanan bu acımasız katliama karşı küresel vicdanı harekete geçirmek için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Barışa giden yolu hep birlikte aramalıyız. Şu an burada konuşurken bile Gazze bombalanıyor, çocuklar ölmeye devam ediyor. Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamayız." dedi.

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