Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu.

"PKK/YPG'YE AİT ENERJİ TESİSLERİ BOMBALANDI"

1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar oeprasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerjit tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek

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AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak.