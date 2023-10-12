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Gündem Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
Gündem

Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:57:00 -
Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

Göreve çok hızlı başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerinin ve mafyanın ensesine çöktü. Bakan Yerlikaya terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya 'Son 120 günde 309 terörist etkisiz hale getirildi. Kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 1810 şüpheli gözaltına alınırken 433'ü tutuklandı, 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 61 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'de PKK/YPG altyapısı vuruldu. 38 mafya tipi örgüt çökertildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Terörü ülkemizin dışına çıkaracağız' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu.

"PKK/YPG'YE AİT ENERJİ TESİSLERİ BOMBALANDI"

1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar oeprasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerjit tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek
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AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak.

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Yorumlar

güzel calısmalar

devam sayın bakan ellerinize sağlık emniyet jandarma silahlı kuvvetler

maliyede dikkat etmeli

kriz döneminde zengin olanlar arac ev alıp satanlar youtubede zengin olanlar vergisini ödemeyen devletten para kacıranlar
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