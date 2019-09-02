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Terörün kökünün kazındığı bölgede doğal güzellikler ortaya çıktı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı İnkaya köyü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile hayalet köye büründü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
Terörün kökünün kazındığı bölgede doğal güzellikler ortaya çıktı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı İnkaya köyü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile hayalet köye büründü. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu terörün kökünün kazınması ile birlikte tekrar eski günlerine dönen ve doğal güzellikleri ile cennetten bir köşeyi andıran İnkaya köyü, kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor.


Yazın serin ve kışın ise sıcak tarihi mağaraları ile bilinen İnkaya köyünde yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile köylerini terk etmek zorunda kaldı. Yıllarca doğup büyüdükleri köylerinden uzakta olan vatandaşlar, bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazınması ile birlikte tekrar köylerinin yolunu tuttu. Tarihi mağaraları ve balık çeşmesi ile ünlü olan, doğal güzelliği ile cennetten bir köşeyi andıran İnkaya köyü, şimdilerde yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.



Terör olayları köyü boşalttı


Daha önce İnkaya köyünde yaşayan ve terör olayları nedeni ile ilçe merkezine göç eden Müfit Yıldız, terör nedeniyle köylerinden göç ettiklerini ve şimdilerde ise piknik yapmak ve misafirlerine tarihlerini tanıtmak için köyü ziyaret ettiklerini söyledi. Yıldız, “Burası yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip. Eskiden bizde buralarda tarihle yaşıyorduk. Terör nedeniyle herkes terk etti, biz de Kulp’a yerleştik. Yavaş yavaş buralar temizlendi, dedelerimizin ve babalarımızın yaşadığı yer, bizde gelip gidiyoruz. Buranın tarihi, suyu, değirmeni gibi her yerinde farklı farklı güzellikler vardır. Mağaralar çok, eskiden burada yaşayan vatandaşlar tarafından yapılmış mağaralar. Misafirlerimiz geldiğinde buraya getirip piknik yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri burada ağırlamak isteriz” dedi.



Mağaralar ziyaretçilerini bekliyor


İlçe merkezine göç eden 58 yaşındaki Azmi Yıldız ise daha önce bu tarihi mağaralarda insanların yaşadığını dile getirdi. Yıldız, “Eskiden insanlar bu mağaralarda yaşıyormuş, bizim ailemiz de bu mağaralarda yaşamış. Bu su kayaların altından çıkıyor, yazın çok soğuk kışın ise duman atarcasına sıcak su. Daha önce kimse buralara gelemezdi, şimdilerde ise normale döndü, turistleri davet ediyoruz, gelip buraları görmelerini istiyoruz. Buralar boşlamıştı, şimdilerde bahçe eken, çadır kuran ev yapanlar var, daha sonradan baya bir yerleşim oldu. Terörden temizlendi rahat yaşıyoruz şimdilerde” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
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