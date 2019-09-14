Terörün izinin silindiği bölgeler asfaltlanıyor

Muş’ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen bölgelere devlet hizmet götürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından köylerini terk eden vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 1993 yılında PKK’lı teröristlerin baskısı nedeniyle merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünden göç eden vatandaşlar, İl Özel İdaresi tarafından yol ve su hizmeti sağlanmasıyla birlikte, köye geri dönüşleri arttırdı.

Köyde yapılan asfalt çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Ulukaya köyünde yıllardır yaşanan terör olayları nedeniyle vatandaşların köyü boşaltmak zorunda kaldığını söyledi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölgeye huzur geldiğini ve hizmetlerin devam ettiğini ifade eden Yentür, “Bundan mütevellit devlet hizmetlerine hız verdi ve çok güzel yatırımlar yapmaktayız. Ulukaya köyümüze ilk defa 10 kilometrelik yolu asfaltla kaplattık. Bunun yanında köyün suyu ve tarımsal amaçlı projelerin etüt çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla buradan terör nedeniyle büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımız köylerine geri dönmeye devam ediyor. Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetlerini yoğunlaştırdıkça vatandaşımızın dönüşüne kolaylık sağlayacağız ve yıllar önce köyünü terk edenler artık ana-baba toprağı olan köyüne, mezrasına dönüyor” dedi.

Muş İl Özel İdaresi ekibi olarak nefesin olduğu her yere hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Yentür, “Bu yıl 52 milyon lira yatırımla il genelindeki yol ağımızda yaklaşık 200 kilometre asfalt, 400 kilometre stabilize, 105 bin metrekare ise parke kaplaması yaptık” diye konuştu.

Köy Muhtarı Tahsim Tetik de 1993’te terör olayları nedeniyle yakılan köylerini boşaltarak göç etmek zorunda kaldıklarını ve yaklaşık 15 yıl köylerinin tamamen boş kaldığını söyledi. Yıllar sonra vatandaşların tekrar köye dönüş sağladığını ve yeniden tarım, hayvancılık yapmaya başladığını anlatan Tetik, “Bu yıl ilk kez il özel idaresi ekipleri tarafından 10 kilometrelik yolumuz asfaltlandı. Onun için çok mutluyuz. Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler de daha hızlanacaktır. Şu ana kadar 25 aile köye, 30 aile de köye bağlı 4 mezraya dönüş yaptı. Devletimiz hizmet getirdikçe dönüşler yoğunlaşacaktır. Bu açıdan hepimiz huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Köye gelen hizmetlerle yeniden bir köy inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"PKK 2 abimi şehit etti"

2 abisinin köyde PKK terör örgütü tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Tetik, "1990 yılında Muş’tan abilerimle birlikte köyümüze gelirken, PKK terör örgütü yolumuzu kesti. Abim Sait ve Nurettin’in elini kolunu bağlayarak şehit ettiler ve zulüm ettiler. Silahlı bir insan yolu keserek insanın elini ayağını bağlarsa ne yapabilirsin ki? O dönemi anlatmak istemiyorum. İnsan üzülür ama buna rağmen şu anda huzur var. İnşallah böyle devam edecek. Tabii bu hizmetlerin arkasında devletimiz var ve olmaya da devam edecektir. Hizmet geldikçe insanlarımız huzurlu olur ve işine gücüne bakacaktır” dedi.