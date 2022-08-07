Terörün finans kaynağı ama...! Kaçak sigara ve tütün satanlar artık gizlemeye bile ihtiyaç duymuyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

İnternet siteleri artık elektronik sigaraları leblebi satar gibi hiç korkusuz satarken, tütün ve tütün mamulleri de 18 yaş çocuklarımızın dolaştığı önemli cadde ve sokaklarda sanki yasal gibi açık tezgahlardan satılır oldu. Adli Bilişim Uzmanı, emekli polis İsa Altun kaçak tütün ve sigara ile mücadelede tüm kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğünü belirterek, “Son zamanlarda büyük kentlerin meydanlarında açık açık kaçak tütün satışı yapılıyor. Kaçak sigara içenler bilmeden teröre de destek oluyor. Ülkemize kaçak yollarla sokulan kaçak sigara ve tütün ürünlerinin pazarlamasını yasadışı PKK terör örgütü organize ediyor. Hem gençlik zehirleniyor hem vergi kaybı ortaya çıkıyor. 2020 yılında yasadışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybı yaklaşık 20 milyar. Sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmak için yöneldikleri e-sigaralar da asla masum değil. E-sigaranın dünyada yapılan bilimsel çalışmalarla da ölümcül olduğu belirlendi. E-sigara üreticileri likitlerin içerisine çeşitli aromalar ekleyerek bunları çocuklara pazarlıyor. İçerisinde yer alan nikotin bağımlılık yaparken adrenalin salınıma yol açarak insülin direncini artırıp, kalp problemlerine de yol açıyor” dedi.