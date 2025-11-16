Apple AirTag 2 için geri sayım başladı! Yeni sürümdeki yenilikler dikkat çekti

Dört yılın ardından gelecek yeni AirTag’in tasarım çizgisini koruyacağı konuşulurken, gövdede küçük dokunuşlarla daha ince ve kompakt bir yapı hedefleniyor. Bloomberg’de yer alan bilgilere göre radikal bir yenilik yerine boyutlarda yapılacak ufak düzenlemeler, cihazın cüzdan gibi dar alanlara daha rahat yerleşmesini sağlayacak. Lansmanın yıl sonu yaklaşmadan gerçekleşme ihtimali öne çıkarken, aksesuar uyumunu artıran yüzey kaplaması ve daha sıkı tutuş sağlayan halka yapısı gibi seçeneklerin de değerlendirildiği belirtiliyor.

DAHA İYİ BULUNABİLİRLİK

Asıl yeniliklerin içerde olması bekleniyor. İlk nesildeki Ultra Geniş Bant (UWB) yongasının ikinci nesille güncellenmesi, “Hassas Bulma” menzilini kabaca üç katına çıkarabilir. Konuşulan aralık 10–30 metreden 30–90 metreye yükseliş yönünde. Bu, kayıp eşyaları kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda daha hızlı bulmayı hedefliyor. UWB’nin yanı sıra Bluetooth tarafında da bağlantı kararlılığı ve enerji verimliliğine dönük küçük iyileştirmeler bekleniyor; bu sayede yakın takip sırasında gecikmelerin azalması ve “yakınlık çubuğu”nun daha stabil çalışması öngörülüyor.

AirTag’in en tartışılan konusu gizlilikti. Apple’ın yazılımsal önlemlerinin yanına donanımsal bir adımın ekleneceği, özellikle hoparlörün sökülmesini zorlaştıracak bir tasarımın gündemde olduğu konuşuluyor. Böylece izinsiz takip girişimlerinin önüne daha güçlü bir set çekilmesi amaçlanıyor. Ek olarak, istenmeyen izleme uyarılarının daha hızlı ve daha net bildirimlerle verilmesi, Android kullanıcılarına giden çapraz platform uyarılarının da geliştirilmesi beklentiler arasında.

BEKLEMEYE DEĞER Mİ?

AirTag 2, büyük bir yeniden icattan çok mevcut özelliklerin güçlendirilmesine odaklanacak gibi görünüyor. Daha sağlam gizlilik, daha uzun menzil ve küçük tasarım dokunuşları birleşirse, yeni modelin yükseltmeye değer olması mümkün. Pil tarafında yine değiştirilebilir düğme pil (CR2032 benzeri) çizgisinin korunacağı, bu sayede kullanım maliyetinin düşük kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de Bul (Find My) ağı zaten geniş bir kapsama alanına sahip; bu nedenle menzil ve yön bulma doğruluğundaki artışın pratikte hissedilir bir fark yaratması beklenebilir. Kesin tablo ise yalnızca resmi tanıtımla netleşecek.