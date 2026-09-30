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Spor Kazanan Aziz Yıldırım oldu! Mahkemeden Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Spor

Kazanan Aziz Yıldırım oldu! Mahkemeden Acun Ilıcalı'ya kötü haber

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Kazanan Aziz Yıldırım oldu! Mahkemeden Acun Ilıcalı'ya kötü haber

Acun Ilıcalı’nın avukatı Hakan Öncel, Fenerbahçe Stadı’ndaki 217 numaralı locayla ilgili açılan davada mahkemenin üçüncü kez ret kararı verdiğini duyurdu.

Av. Dr. Hakan Öncel’in konuyla ilgili yazılı yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım’ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026’da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe’nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur, yürütülen soruşturma halen sürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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