Rahatsızlığından sonra birçok öğrencisinin kendisini ziyaret ettiğini ve mesaj gönderdiğini anlatan Tekin, kazadan önce hiçbir engeli bulunmadığını, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti. Tekin, "Engelli arkadaşlar kesinlikle mücadele etmeli ve hayatın içine katılmalılar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak için uğraşmalılar. Eğer 'ben iyi değilim' diye kendilerini bırakırlarsa zaten geri giderler." diye konuştu. Okul müdürü Yelda Leblebici ise engelinden önce de tanıdığı Tekin'in meslek aşkıyla görevine döndüğünü ve çalışmalarını disiplinle sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik hizmetlerini sunuyor. Kendisine desteği için, görev aşkı için, bize kattıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.