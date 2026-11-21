Kaza geçirdi, azmetti, öğretmenliğe geri döndü: Yüzde 99’luk engel bile meslek aşkını yenemedi!
Muğla’da geçirdiği trafik kazası sebebiyle yatağa bağlı kalan ve yüzde 99 engelli raporu verilen rehber öğretmen Yılmaz Tekin, azmi ve tedavi süreciyle yeniden ayağa kalkarak çok sevdiği öğrencilerine rehberlik ediyor. Zorlu tedaviyle engel oranını yüzde 96'ya gerileterek yeniden görevine dönen Tekin, "Artık kollarımı kullanabiliyorum. Üç yıl çayı pipetle soğuk içtim ama şimdi Allah'a şükür bardağı tutabiliyorum ve içiyorum. En büyük nimetlerden birisi, yemeğimi kendim yiyebiliyorum" dedi.