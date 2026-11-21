İşte o yazı:

İnsan olarak bizim ana görevimiz, bütün varlıkların yaratıcısı olan ve bizler için ölüm ötesi ebedî bir hayat hazırlayan Allah’ın yasalarına göre yaşamak ve O’nun rızası ve cennetlerine kavuşmaktır.

Bizim Allah’ın haram kıldığı fiiller olarak zulüm, kibir, rüşvet, zina, eşcinsellik, mahsul ve mamul malların değerlerini düşürme ve özellikle de faize karşı çıkarak mücadele etmemiz, Rabbimize karşı ibadet görevimiz oluşundandır. Cehenneme yol olan faizden korunmak isteyişimizdendir. (Bakara 275)

ŞİRK VE FAİZ

Allah’ın insanlık rehberi kıldığı Kur’ân’da en ağır dille yasakladığı iki büyük günah/suç vardır; bunlar, insanları yönetme hakkını Allah’ın yanı sıra insanlarda ve sistemlerde görmek olan şirk ile insanları sömüren faizdir.

Kur’ân dilinde faiz, Allah’a ve insanlara karşı savaşmaktır. (Bakara 279)

“Ey iman edenler! Allah’ın yasalarına aykırılıktan korunun ve eğer Allah’a yürekten inanıp güveniyorsanız, faizden kaynaklanan kazançların tümünden vazgeçin!

Eğer böyle yapmazsanız, savaş açmış olacağınız için Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olacağını bilin. Eğer faizciliğe tövbe ederseniz ana sermayenizi korumuş olursunuz. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara 278-279)

BOĞULMAK ÜZEREYİZ

Üzülerek ve de öfke ile ifade edelim: Ülkemiz faize boğulma arifesindedir. Çünkü kamu ve özel sektörün borç faizleri yıllık 10 trilyonu, aylık 845 milyarı ve günlük 28 milyarı bulmaktadır.

28 MİLYAR, BİN KİŞİLİK BİR DÜZİNE DONANIMLI FABRİKADIR

Ödenen günlük faiz olan 28 milyar, 10 milyon değerinde 2.800 dairedir. Ortalama bin kişinin çalışabileceği, arsası ve binaları dâhil teknoloji donanımlı en az bir düzine fabrikadır. Varın yıkımı siz düşünün.

FON VURGUNU

Fon vurgunu günlerdir ülkemizin gündeminde ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in açıklaması da şöyle:

“Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır.”

Tamam, herkes fon vurgunu ile ilgili ilgilenmeli de. Ama nitelikli hırsızlık olan fon vurgunu, bir buçuk asırdır kanımızı emmekte olan yasal faiz soygunu yanında devede kulak bile değil. Ülke deve olmuş, hörgücü ve hamuduyla yutulurken sesimiz çıkmıyor. Yutan canavar iç ve dış kaynaklı ve de korku salıyor. Ama bir yerden başlamak lazım.

MİLLİ MUTABAKAT GEREK

Cumhurbaşkanımızın diliyle karşı çıkılmasına rağmen AK Parti iktidarı da göstermiştir ki borca ve faize dayalı, halk karşıtı bu kapitalist sömürü düzeni yalnız başına siyasi iktidarların çözümleyebileceği bir problem değildir. Çözüm, TBMM önderliğinde, başta iş ve işveren örgütleri olmak üzere bütün sivil örgütlerimizin katılımını gerektirir ve bir süreç ister. Aksini söyleyebilecekler, gözleri perdeli olan muhterislerdir.

Türkiye’deki bilgi, bilinç ve amaç yoksunluğunu gördükçe Allah yardımcımız olsun demekten başka çaremiz yok ama Allah kendisine ve kullarına savaş açanlara niçin yardım etsin? Kaldı ki bir millet nasıl olursa öyle idare edilir.

Rabbimizin bize öğrettiği “… Bizi müttakilere; Hakk’a bağlı ve halka merhametli kullara imam; önder ve yönetici kıl.” duasının anlamı da zaten bu değil midir? (Furkan 74)

Önce halk düzelmeli. Müttaki olmayan kullar kendileri gibi olanları seçerler ve Hak çizgide yönetilemezler.

Ali Rıza Demircan - Mirat Haber