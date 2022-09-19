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Gündem Terörle Mücadeleye Devam!
Gündem

Terörle Mücadeleye Devam!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:05:00 -
Terörle Mücadeleye Devam!

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 6 PKK/YPG’li hainin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

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