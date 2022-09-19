Terörle Mücadeleye Devam!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 6 PKK/YPG’li hainin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.