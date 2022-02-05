  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terörle mücadeleye "ATAK" takviyesi
Aktüel

Terörle mücadeleye "ATAK" takviyesi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 ATAK helikopteri dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:03:00 -
Terörle mücadeleye "ATAK" takviyesi

 

Valilikten yapılan açıklamada, kente getirilen Atak helikopterlerin ülkenin savaşan gücü olduğu ve bölgede devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Helikopterlerin uçuş sonrası nöbet yerlerine konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman Türk jandarmamıza her daim başarı dileklerimizi iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay