"Terörle mücadelemiz devam edecek"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölücü terör örgütü PKK'nın, hafta sonu İstanbul'da masum sivilleri hedef alan eylemiyle kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini anımsattı.

Hain saldırı sonrası, "terör nereden gelirse gelsin" diyerek PKK'yı sıradanlaştıranları, terör saldırıları üzerinden devleti zan altında bırakmaya çalışanları şiddetle kınadığını vurgulayan Taşkın, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren hain terör örgütü PKK ve işbirlikçilerini lanetliyorum." dedi.

Taşkın, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonrası bitme noktasına gelen terör örgütünün, sivilleri hedef alan saldırılarında, artık sıkıştığını da gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teröristler bu menfur saldırılarla aziz milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bölgesel ve küresel bir güç olan Türkiye, terörle mücadelede çok farklı bir noktaya gelmiştir. Teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmayacaktır. İçeride ve dışarıda terörle ve teröristle mücadelemiz devam edecektir."