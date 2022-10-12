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Aktüel Terörle Mücadele Gazileri, öğrencilere şehitlik ve gazilik bilincini anlattılar
Aktüel

Terörle Mücadele Gazileri, öğrencilere şehitlik ve gazilik bilincini anlattılar

Şanlıurfa Şehit Aileler Derneğince öğrencilere yönelik olarak 'Şehitlik ve Gazilik Onuru' konulu konferans düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:34:00 -
Terörle Mücadele Gazileri, öğrencilere şehitlik ve gazilik bilincini anlattılar

 

YENİ AKİT  ANKARA

Şanlıurfa Haliliye Süleymaniye Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine şehitlik ve gazilik bilinci anlatıldı

Şanlıurfa Şehit Aileler Derneğince genç nesillerin şehitlik ve gaziliğin onurunu ve önemini anlamalarına katkı sağlamak maksadıyla öğrencilere yönelik olarak 'Şehitlik ve Gazilik Onuru' konulu konferans düzenlendi. Süleymaniye Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine verilen konferans; Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz, Terörle Mücadele Gazisi Durak Burhan Süleymaniye Anadolu İmam Hatip lisesi Müdürü Ömer Dağcı, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Öğrencilere Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Terörle Mücadele Gazisi Durak Burhan tarafından 'Şehitlik ve Gazilik' kavramlarına ilişkin bilgilerin ve kendi yaşadıkları anılarının anlatıldığı konferansta, Okul Müdürü Ömer Dağcı tarafından katılımcılara; Vatan, Bayrak İstiklal, Şehitlik ve Gazilik bilincinin oluşturulması yönündeki çalışmalarından ötürü hediyeler verildi.

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