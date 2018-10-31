Terörle mücadele başarısız olsun diye provokatörler iş başında

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde iki Mehmetçiğin donarak şehit olması geniş yankı uyandırırken, askerlerin nasıl donarak şehit olduğuna ilişkin sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve terör örgütü yandaşlarının durumu propaganda olarak kullanılması tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, “Böyle bir olayın gerçekleşmesini vicdanı olan hiçbir insan kabul edemez. Tabi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verilere dayanarak olayla ilgili provokasyon yapanların kimler olduğunun açıklaması yapılmıştır. Süleyman Soylu’nun söylemiş, yapmış olduğu açıklamaya tamamen katılıyorum. Bu dönemde böyle bir ihmalin olmasını devlet yetkililerinin sonuna kadar araştıracağına inanıyorum. Burada görev icra eden hiçbir evladımızdan ve komutanlarından art niyet aramamız lazım. PKK’nın ve siyasi uzantısı olan HDP’nin, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu propagandalar da amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Baltalamaya çalışıyorlar

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise, “Sahaya operasyona giden askerlerimizin kışlık kıyafetleri yanında değildi. Değişen hava şartlarından dolayı giydikleri kıyafetler ani mevsim değişimine uygun olmadığı için böyle bir durum meydana gelmiştir. Bölgede ve sosyal medyada olayı gündeme getirenler şehit askerlerimizi düşündükleri için bu olayı gündeme getirmiyorlar. Olayı tamamen provoke edip halkı, devlete düşman etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.