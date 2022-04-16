Terörle iltisaklıların adaylığı engellensin

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Gazi” unvanının bulunduğuna dikkat çekerek, “Gazi Meclis’te PKK’lının, teröristin ne işi olur! Askerimizi, polisimizi şehit eden terör örgütleri ile ilişkisi olanları Meclis’te görmek istemiyoruz. Yasal bir düzenleme yapılıp, ivedilikle Meclis’ten uzaklaştırılmalarını ve milletvekilliklerinin düşürülmesini talep ediyoruz. Bundan böyle de YSK’nın terörle irtibatı bulunan, üyeliği bulunan kişilerin adaylığını reddetmesine yönelik düzenleme yapılmasını bekliyoruz

Ayrıca; terörle mücadele sırasında yaralanan ve Meclis komisyonunda bekleyen 20 bin gazi sayılmayan asker ve polisler için MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli talimatı ile meclise sunulan ve 1 yıldır komisyonda bekleyen Kanun Teklifinin yasalaşmasını da sabırsızlıkla beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“2023 seçimleri öncesi düzenleme yapılmalı’

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Halil Pulant, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletine baş kaldırıp dağa çıktıkları ve askerlerimize kurşun sıktıkları defalarca medyada gündem olan, evinde terörist sakladıkları belirlenen ve teröre finans sağlayan kişiler milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevinde bulunup ihanete devam ediyor.

YSK’nın terörle iltisaklı kişilerin adaylığını kabul etmesi kabul edilemez. Hiç değilse 2023 seçimlerinden önce gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” görüşünü kaydetti.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ise, yıllardır terör örgütleriyle iltisaklı, ilişkili bulunan bölücü isimlerin Meclis’te yer aldığını ve bunun başta gazi ve şehit yakınları olmak üzere halkımızı son derece rencide ettiğini belirtti. Dilmen, “Türk halkı bunca hakareti hak etmiyor. Terör örgütü üyesi olduğuna dair belge, şahit, fotoğraf, video gibi delilleri ışığında YSK’ca bunların adaylığının reddedilmesi çok mu zor? Halkımızın içini kanatan, utandıran, istenmeyen olayların önüne geçmek bu kadar zor olmamalı. Bir an önce bu utanç verici durumu önleyici düzenlemelerin yapılmasını devlet büyüklerimizden bekliyoruz” diye konuştu.

Yasal bir düzenleme yapılmalı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Fetih Ahmet Alparslan, “Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olan görevler bulunmaktadır. Ancak tüm bu düzenlemeler, bölücü terörle iltisaklı şahısların milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi önemli görevlere gelişini nedense bir türlü engelleyememektedir.

Kanaatimce YSK Kanunu’na ilişkin Meclis’te yapılacak küçük bir düzenlemeyle, ‘Cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı, encümen, muhtarlık gibi kamu görevlerine seçilecek olanların bölücü ve yıkıcı terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dair belge, bilgi, fotoğraf ve görüntüleri bulunan adayların adaylıkları YSK tarafından iptal edilir’ gibi kısa bir ibare eklenerek sorun ortadan kaldırılır” dedi.