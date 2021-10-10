Terörle anılan kentte artık tenis ve yamaç paraşütü yapılıyor! Yeni Şırnak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta hizmete sunulan modern tesisler binlerce çocuk ve genci spora yönlendirdi.



Devlet desteğiyle yapılan semt sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortları gibi modern tesisler sayesinde, ilde 2 yıl önce 20 bin 149 olan lisanslı sporcu sayısı 40 bin 116'ya yükseldi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Türkiye'de haftalık spor tesislerinin kullanılmasında Şırnak 4 bin 720 kişi ile beşinci sıraya yükseldi.



Son iki yılda yapılan yamaç paraşütü, Cudi Cup Tenis, kick boks, Beytüşşebap ilçesindeki rafting turnuvaları da spora ilginin artmasını sağladı.

Turnuva ile tenise ilgi arttı

Özellikle Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın ardından kentte tenise ilginin yükselmesiyle Şırnak Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 7 tenis kortunda çocuk ve gençler tenis oynamanın keyfini yaşıyor. Yaklaşık 3 bin çocuk ve gencin tenis oynadığı kentte, bu branşta 622 lisanslı sporcu bulunuyor.



Şırnak’ın artık bambaşka bir zamanı yaşadığına dikkati çeken Vali Ali Hamza Pehlivan, spor alanında verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek bu kente bu tesislerin yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, şöyle konuştu: “İl merkezi ve bütün ilçelerde spor salonları, semt sahaları ve yüzme havuzları var. 6 ilçemiz ve merkezde yarı olimpik yüzme havuzlarımız kuruldu. Bir kısmının da kurulumu devam ediyor. Şu anda il genelinde 3 gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerimiz de yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerimize hizmet ediyor. Yeni kurulan tenis kortlarımız var. Çocukların spora yönelmesi bizi çok mutlu etti, bunu bir yaşam tarzı haline getirdiler.”

Tesisler sporda başarıyı da getirdi

Tenis antrenörü Zehra Çam da kentte çeşitli spor aktivitelerin gerçekleştiğini, çocuk ve gençlerin bu alana yönelmesinin başarıları da beraberinde getirdiğini kaydetti.



Modern tesislerin çocukların ve gençlerin hem gelişimlerinde hem de başarılar elde etmelerinde büyük rol oynadığının altını çizen Çam, "Şehirde tesislerimiz ve malzemelerimiz her geçen gün artıyor. Bu yatırımlar sayesinde ulusal turnuvalar Şırnaklı sporcuların deneyim sahibi olmalarını sağladı” dedi.



Kursa katılan Sedat Şık ise 3 yıldır basketbol oynadığını, spor yaptığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Yapılan bütün tesisler çok güzel. Bunlardan en iyi şekilde yararlanıyoruz. Bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Neçirvan Yürenç ise haftanın 4 günü yüzme kursuna geldiğini, milli sporcu olma hedefiyle çalıştığını anlattı.



Konya'da düzenlenen yarışmada 50 metre kelebekte 2'nci olduğunu dile getiren Yürenç, “İnşallah daha iyi dereceler alacağım ve ailemi gururlandıracağım” ifadelerini kullandı.