Terörizmin finansörü CHP

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’nin teröre verdiği destek İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu tarafından itiraf edildi. Sosyal medya hesabından Hendek operasyonları sırasından terör örgütü PKK’ya arka çıkan imzacı akademisyenleri, CHP’li belediyelerde istihdam ettiklerini açıklayan Erdoğdu, maşeri vicdanda onulmaz bir yara açtı. Binlerce şehidimizin kanını ellerinde taşıyan PKK’lı hainleri masumlaştırmaya çalışan alçak bildiride imzası olanları ‘Genel Başkan talimatıyla’ adeta ödüllendiren CHP’nin teröre verdiği destek de gün yüzüne çıkmış oldu. Hukukçular ve STK temsilcileri, Erdoğdu’nun açıklamalarının itiraf niteliğinde olduğunu belirterek savcıları göreve çağırdı.

Savcılık itirafın üzerine gitmeli

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter, “HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’ya kaynak aktarmasıyla, CHP’li belediyelerin imzacı akademisyenlere maaş bağlaması arasında hiçbir fark yoktur. Bunun adı devlete ve millete karşı pervasızlıktır. Savcılığın harekete geçmesi gerekir” dedi. Hukuki olarak bu açıklamaların üzerine gidilmesi gerektiğini kaydeden İlter, “Bu gücü nereden alıyorlar o da malum değil. Millete rağmen tavır alıyorlar ve açıklamalar yapıyorlar. Siyasi olarak bu itirafların üzerine gidiliyor da hukuki olarak da gidilmelidir. Azınlık, çoğunluğa tahakküm ediyor gibi bir durum var. CHP’ye de kayyım atanması gerekiyor diye düşünüyorum. CHP’li bir avukatın 650 milyon açıklaması da önemli. Bu söylemlerin üzerine gidilmelidir” şeklinde konuştu.

Siyasi partiler yasasına göre suç

Hukukçu Yakup Alar, “CHP genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun ortaya çıkan eylem ve söylemleri hem Terörle Mücadele Kanunu’na, hem Türk Ceza Kanunu’na hem de Siyasi Partiler Yasasına aykırı olup hakkında soruşturma açılmalıdır. PKK’nın siyasi kanadı olan HDP ile olan yakınlığı soruşturma konusu yapılmalı ve yeterli delil elde edilirse hakkında dava açılmalıdır. Ayrıca tüm CHP’li belediyelerin hesapları incelenmelidir. Terör örgütlerine, terör örgütü propagandası yapanlara kaynak aktarımı yapılıp yapılmadığı da araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Akademisyenlerin terör gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldıklarını hatırlatan Alar, “Terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla yargılanan binin üzerindeki akademisyenin maaşlarının ve hakkında açılan tazminatların ödenmesi için belediyelerden maddi destek sağlaması ve bunu itiraf etmesi kabul edilemez olup bu eylemler suçtur” dedi.