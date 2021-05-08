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Gündem Terörizmin finansörü CHP
Gündem

Terörizmin finansörü CHP

Tıpkı HDP gibi kinini kusarak, “Erdoğan’ı yargılayacağız” diyen CHP’li Aykut Erdoğdu, PKK’ya destek çıkan imzacı akademisyenleri, “Bu ülkenin en namuslu insanları” olarak nitelemiş. Erdoğdu, akademisyenlerin “CHP’li belediyelerde istihdam edildiğini ve elden 5 bin lira maaş ödemesi yapıldığını” itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:00:00 -
Terörizmin finansörü CHP

Hakkı Bilir  İstanbul

CHP’nin teröre verdiği destek İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu tarafından itiraf edildi. Sosyal medya hesabından Hendek operasyonları sırasından terör örgütü PKK’ya arka çıkan imzacı akademisyenleri, CHP’li belediyelerde istihdam ettiklerini açıklayan Erdoğdu, maşeri vicdanda onulmaz bir yara açtı. Binlerce şehidimizin kanını ellerinde taşıyan PKK’lı hainleri masumlaştırmaya çalışan alçak bildiride imzası olanları ‘Genel Başkan talimatıyla’ adeta ödüllendiren CHP’nin teröre verdiği destek de gün yüzüne çıkmış oldu. Hukukçular ve STK temsilcileri, Erdoğdu’nun açıklamalarının itiraf niteliğinde olduğunu belirterek savcıları göreve çağırdı.

Savcılık itirafın üzerine gitmeli

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter, “HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’ya kaynak aktarmasıyla, CHP’li belediyelerin imzacı akademisyenlere maaş bağlaması arasında hiçbir fark yoktur. Bunun adı devlete ve millete karşı pervasızlıktır. Savcılığın harekete geçmesi gerekir” dedi. Hukuki olarak bu açıklamaların üzerine gidilmesi gerektiğini kaydeden İlter, “Bu gücü nereden alıyorlar o da malum değil. Millete rağmen tavır alıyorlar ve açıklamalar yapıyorlar. Siyasi olarak bu itirafların üzerine gidiliyor da hukuki olarak da gidilmelidir. Azınlık, çoğunluğa tahakküm ediyor gibi bir durum var. CHP’ye de kayyım atanması gerekiyor diye düşünüyorum. CHP’li bir avukatın 650 milyon açıklaması da önemli. Bu söylemlerin üzerine gidilmelidir” şeklinde konuştu.

Siyasi partiler yasasına göre suç

Hukukçu Yakup Alar, “CHP genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun ortaya çıkan eylem ve söylemleri hem Terörle Mücadele Kanunu’na, hem Türk Ceza Kanunu’na hem de Siyasi Partiler Yasasına aykırı olup hakkında soruşturma açılmalıdır. PKK’nın siyasi kanadı olan HDP ile olan yakınlığı soruşturma konusu yapılmalı ve yeterli delil elde edilirse hakkında dava açılmalıdır. Ayrıca tüm CHP’li belediyelerin hesapları incelenmelidir. Terör örgütlerine, terör örgütü propagandası yapanlara kaynak aktarımı yapılıp yapılmadığı da araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Akademisyenlerin terör gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldıklarını hatırlatan Alar, “Terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla yargılanan binin üzerindeki akademisyenin maaşlarının ve hakkında açılan tazminatların ödenmesi için belediyelerden maddi destek sağlaması ve bunu itiraf etmesi kabul edilemez olup bu eylemler suçtur” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Kocasolak

Koca Türkiye cumhuriyetinde ADALET için çalışan bir tek savcı yok mu? Neden binlerce savcıya MAAŞ ödüyoruz? Savcılarımıza ödediğimiz maaşları da terör destekçilerine ELDEN VERELİM, bir an evvel iç savaş başlatsınlar, birbirimizi vuralım mı isteniyor? Suriye gibi bir on yıl da biz mi ZULÜMLÜ bir yaşam sürelim? Hdp belediyeleri PKK teröristlerini maaşa bağladı, sadece kişiler yargılandı. CHP terör destekleyen kişileri maaşa bağladı, üstelik ELDEN ödeme yaparak, AZMETTİRİCİ olarak genel başkanı göstererek. Buna CEZA VERMEYECEKSE Türk adaleti, kim inanır artık hukuk sistemimize???
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Barbaros

Chp nerde ise Pkk Terörünün sehirlesmesi ordadir. Chp artik Atatürkcü Partisi degil "10 Aralik Hareketidir". Iktidara geldiklerinde ilk isleri Federalizm denilen tehlikeli maddeyi Meclise sunmalaridir. 2023´de Muhalefeti Halkimiz iktidara getirirse Ülkeyi bölme konusunda alcakca Planlari hazir zaten. Bu yüzden Milletimiz bunun farkinda olmalidir. Muhalefet masum degildir.Muhalefet Meclisimizde tehlikle Madde TNT gibidir. Isin ciddiyeti anlasilamiyor malesef. Halkimiz Diziler, Medya, Spor ile uyutuluyor. Artik bu ne zaman anlasilacak?
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