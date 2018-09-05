Teröristlerin sığınağından neler çıktı neler!

Muş'un Varto ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde polis ve jandarma özel harekat görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 Eylül'de Varto ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ortaya çıkarılan ve içerisinde akü, 2 radyo, 4 kalem pilden oluşturulmuş kablolu pil bloğu, 6 büyük pilden oluşturulmuş kablolu pil bloğu, farklı marka ve boyutlarda 142 pil, 4 batarya, çeşitli uzunluklarda 4 elektrik kablosu, 2 branda, 3 el feneri, 2 askılı kafa feneri, askılı çanta, barınma için kullanılan sünger yatak, battaniye, yastık, panço, yaşam ve gıda malzemesi bulunan sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.