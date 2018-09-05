Teröristlerin sığınağından neler çıktı neler!
Muş'un Varto ilçesinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin sığınakları imha edildi.05 Eylül 2018 Çarşamba 13:27
Muş'un Varto ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınağın imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde polis ve jandarma özel harekat görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 Eylül'de Varto ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda ortaya çıkarılan ve içerisinde akü, 2 radyo, 4 kalem pilden oluşturulmuş kablolu pil bloğu, 6 büyük pilden oluşturulmuş kablolu pil bloğu, farklı marka ve boyutlarda 142 pil, 4 batarya, çeşitli uzunluklarda 4 elektrik kablosu, 2 branda, 3 el feneri, 2 askılı kafa feneri, askılı çanta, barınma için kullanılan sünger yatak, battaniye, yastık, panço, yaşam ve gıda malzemesi bulunan sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.
Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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