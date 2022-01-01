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Gündem Teröristlerin planlarını ağzından mı kaçırdı? Bu adam nereden biliyor bunları? "2022'de AK Parti önünde bombalar..."
Gündem

Teröristlerin planlarını ağzından mı kaçırdı? Bu adam nereden biliyor bunları? "2022'de AK Parti önünde bombalar..."

Sözde gazeteci Ergun Babahan katıldığı bir programda, 2022 yılında AK Parti binalarının önlerinde bombalar patlayacağını iddia etti. Öte yandan Balaban'ın skandal sözleri kafalarda bazı soru işaretlerine yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:59:00 - 2022-01-01 13:59:28

Muhalif "artıgerçek" adlı sitede at koşturan sözde gazeteci Ergun Babahan, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Kuzey Kore'yi aynı kefeye koyarak akılalmaz sözler sarfeden Balaban, 2022 yılının çok sert geçeceğini ve AK Parti binalarının önünde bombaların patlayacağını söyledi.

Türkiye'de "gülmek" dahil her şeyin yasaklandığı hezeyanında bulunan Balaban, "Mizah dergileri baskı altında, televizyonlarda siyasi mizah yasak. Her şey yasak Türkiye'de. Artık gülmek bile yasak. Kuzey Kore gibi bir ülke olduk. Gerilim dolu bir yıla giriyoruz. 2022'de muhtemelen AKP önünde bombalar patlayacak" diye konuştu.

Balaban'ın sözleri büyük tepki toplarken "Teröristlerin planlarını ağzından mı kaçırdı?", "Bu adam nereden biliyor bunları?" soruları akıllarda yer edindi.

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