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Gündem Teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi
Gündem

Teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi

Tunceli'in Ovacık kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 20:40:00 -
Teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi

Tunceli'in Ovacık kırsalında, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerine yönelik Ovacık kırsalında operasyon yapıldı. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada bilgisayar, 3 adet 'örgüt bağış koçanı' ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, teröristlerin kullandığı sığınağı ise kullanılamaz hale getirdi.

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