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Gündem Teröristlerin iletişimi kesildi! Tek tek kaçıyorlar
Gündem

Teröristlerin iletişimi kesildi! Tek tek kaçıyorlar

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; son 3 senede terör örgütü PKK'ya ait 815 telsiz ele geçirildi. Bu operasyonlar sayesinde örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı. Kırsal kadroların bağlantılarına engel olan operasyonlar nedeniyle örgütten kaçış ve teslim olmalar arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:32:00 -
Teröristlerin iletişimi kesildi! Tek tek kaçıyorlar

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasoynlarında 815 telsiz ele geçirildi.

Bu telsizler arasında ülkeler arası görüşme imkanı sağlayan cihazlar da bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen telsizlerin örgüt mensupları arasındaki irtibat için kritik önem arz ettiği ve bu gelişme sonrası PKK/KCK içerisindeki haberleşmenin yüzde 80 azaldığı ifade edildi.

Sözde örgüt yönetimi, kırsal yerleşimdeki teröristlerle bağlantı kurmakta zorlanıyor. Telsizle talimat alamayan teröristler, bir bir kaçmaya ve teslim olmaya başladı.

Teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korkuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütün sözde üst yönetiminin düzenlenen operasyonlar karşısında aynı yerde iki gece kalamadığını belirtti.

Özellikle son zamanlarda icra edilen ve 153 teröristin öldürüldüğü 'Yıldırım operasyonları' ile örgüt yok olma aşamasına geldi.

Teslim olan ya da sağ ele geçirilen teröristler, ifadelerinde çok sayıda telsizin varlığından söz etmiş, bu telsizlerin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtmişti.

Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

Soylu: Örgüte katılım minimuma indi

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Soylu, PKK'ya katılımın en düşük seviyeye indiğini ifade etti.

2020 senesinde PKK'ya katılımın sadece 52 olduğunu vurgulayan Soylu, ''Bu örgütün kurulduğu tarih olan 1984 yılının bile altında'' ifadelerini kullandı.

 

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