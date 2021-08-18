Teröristlere tarafgirlik yapan CHP'den iki yüzlü pankart!

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye sınırlarını güvence altına almak için sınır ötesine operasyonlar düzenlerken, yapılan operasyonlara karşı çıkan CHP, şimdi Afganlı mültecilerin ülkeye girişinin engellenmediğini bahane ederek CHP Genel Merkezi dâhil birçok il binasına 'Sınır Namustur’ pankartları asmaya başladı.

İstanbul İl Başkanlığı’na asılan pankartı sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan terörist sevici CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımına ise birçok vatandaş yorum yaptı.

Yapılan paylaşımın altına yorum yazan sosyal medya kullanıcıları, “PKK için de geçerli mi. DHKP-C için falan...”, “Sınır namustur deyip sınırlarımızı tehdit eden PYD’Yİ, PKK’yı, YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen sizlere mi inanacağız her zaman ki gibi algı operasyonu peşindesiniz ittifak ortağınız kim onu söyleyin” , "PKK sınırsızmıdır da bir tek laf etmediniz? CHP içinde taciz tecavüze uğramış kadınlar NAMUS değil miydi de üstünü örttünüz sesinizi çıkarmadınız? Esad rejim askerleri ve YPG PYD askerlerimizi uzaktan şehit ederken sesinizi çıkarmadınız o zaman sınır NAMUS değil miydi?” şeklinde tepki gösterdiler.