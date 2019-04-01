0553 313 94 23

Teröristlere övgüler dizen sözde gazeteciden küstah paylaşım! Savcı Sayan ağzını payını verdi

CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci Mirgün Cabas, HDP'nin Ağrı'yı kaybetmesinin ardından büyük bir hüsrana uğradı. Sosyal medya hesabından Başkan Savcı Sayan hakkın skandal bir paylaşım yapan Cabas'a cevap gecikmedi. Sayan'ı verdiği cevap sonrası, sosyal medya yıkıldı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:36
Teröristlere övgüler dizen sözde gazeteciden küstah paylaşım! Savcı Sayan ağzını payını verdi

CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci Mirgün Cabas, 31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Ağrı ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne seren skandal bir paylaşımda bulundu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Ağrı ilinde vatandaşlar HDP'ye sandıkta kabusu yaşattı. Ağrı'da AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Savcı Sayan, seçimi büyük bir farkla kazandı.

Hazımsızlık, hakaret...

Sandıkta HDP'ye vurulan tokat bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki başarısını hazmedemeyen Mirgün Cabas, Ağrı'daki vatandaşlara adeta hakaret ederek "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " sözleriyle küçümsedi.

Sözde halkçı Mirgün Cabas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu skandal ifadeleri büyük tepki topladı.

Savcı Sayan ağzının payını verdi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 19:36
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan
  3. Mirgün Cabas

YORUM YAZ

  • ZikrZikr5 dk önce
    Zaferin mübarek olsun Savcı SAYAN seni seviyorum Allah için,İzmirden vekil olamadığında üzülmüştüm,rabbım sana daha hayırlı görev nasip etti.Başarılı olasın inşaallah.
  • ZikriZikri8 dk önce
    Aldınmı ağzının payını m cabas
  • İsmail SARIKAYAİsmail SARIKAYA15 dk önce
    ALLAH TEALA MUVAFFAK EYLESİN. YOLLARINIZI HER DAİM AÇIK ETSİN. AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN.BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM. SAYGILARIMLA SAYIN BAŞKANIM. SELAM VE DUA İLE ...İSTANBUL /SARIYER /FERAHEVLER
  • YaseminYasemin38 dk önce
    Helal sana Savci Sayan.Hayırlı ugurlu olsun Başkanlıgın.Agrılı kardeşlerimizede tabii.Yolunuz açık olsun başarılarıniz daim olsun.Ben Denizlide yaşıyorum ama sizitv programlarinizdan izliyorum.Be nce Ağrı sizi baskan secmekle en guzel karari verdi.
  • YaseminYasemin38 dk önce
    Helal sana Savci Sayan.Hayırlı ugurlu olsun Başkanlıgın.Agrılı kardeşlerimizede tabii.Yolunuz açık olsun başarılarıniz daim olsun.Ben Denizlide yaşıyorum ama sizitv programlarinizdan izliyorum.Be nce Ağrı sizi baskan secmekle en guzel karari verdi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 40 dk önce
    Savcı, Çok İyi Cevap Vermiş.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi45 dk önce
    savci sayan allah yolunu acik etsin allah yardimcin olsun guzel insan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İstanbul küresel havacılık için stratejik bir merkez"
  1. "İstanbul küresel havacılık için..
  2. Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak..
  3. Oy torbaları Mahmut Tanal'a mı emanet?
  4. Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da..
  5. Türk Kızılay’dan Mozambik'te 233..
  6. Burdur'da otomobil şarampole devrildi:..
  7. Galatasaray'dan kayyım açıklaması:..
  8. Galatasaray Kulübünden kayyum açıklaması
  9. Bursa'da YSK sonuçları açıkladı! İşte..
  10. Şırnaklılar seçimi AK Partili adayın..
  11. 5G teknolojisi zararlı mı? Uzmanlar..
  12. Trabzonspor, Antalyaspor maçı..
  13. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
  14. Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki..
  15. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28..
  16. Almanya sonuçlara çok sevindi!..
  17. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
  18. AÖF bahar dönemi vize sınav giriş..
  19. Muş Valiliği gösteri, toplantı ve..
  20. Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim..
  21. Buteflika görev süresi dolmadan istifa..
  22. Yiğit Bulut'tan yerel seçim açıklaması
  23. AA seçim sonuçlarını açıkladı!
  24. Zimbabve'deki Idai kasırgası ve seller
  25. Suudi Arabistan Katar vatandaşı..
  26. İstanbul’da aralarında tutarsızlık..
  27. Nikaragua’da muhalefetten “sürekli..
  28. Kaynarca’da bin 700 hindi yavrusu..
  29. Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
  30. Siverek’te 2 ayrı trafik kazasında 4..
Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
3 oy farkla kazandı
3 oy farkla kazandı
İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
İstanbul'da yerel seçim sonuçları!

Günün Karikatürü

31 Mart 2019
İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı