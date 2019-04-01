Teröristlere övgüler dizen sözde gazeteciden küstah paylaşım! Savcı Sayan ağzını payını verdi
CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci Mirgün Cabas, HDP'nin Ağrı'yı kaybetmesinin ardından büyük bir hüsrana uğradı. Sosyal medya hesabından Başkan Savcı Sayan hakkın skandal bir paylaşım yapan Cabas'a cevap gecikmedi. Sayan'ı verdiği cevap sonrası, sosyal medya yıkıldı.01 Nisan 2019 Pazartesi 19:36
CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci Mirgün Cabas, 31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Ağrı ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne seren skandal bir paylaşımda bulundu.
31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Ağrı ilinde vatandaşlar HDP'ye sandıkta kabusu yaşattı. Ağrı'da AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Savcı Sayan, seçimi büyük bir farkla kazandı.
Hazımsızlık, hakaret...
Sandıkta HDP'ye vurulan tokat bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki başarısını hazmedemeyen Mirgün Cabas, Ağrı'daki vatandaşlara adeta hakaret ederek "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " sözleriyle küçümsedi.
Sözde halkçı Mirgün Cabas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu skandal ifadeleri büyük tepki topladı.
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