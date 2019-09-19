Teröristlere darbe üstüne darbe! Öldürüldüler
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.19 Eylül 2019 Perşembe 17:30
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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