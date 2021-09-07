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Gündem Teröristlere bir darbe daha! Üstlerine bomba yağdı: 2 terörist ex
Gündem

Teröristlere bir darbe daha! Üstlerine bomba yağdı: 2 terörist ex

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 18:48:00 -
Teröristlere bir darbe daha! Üstlerine bomba yağdı: 2 terörist ex

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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