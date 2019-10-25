Teröristlerden taciz atışı! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan taciz atışlarına anında cevap verildiğini duyurdu.25 Ekim 2019 Cuma 20:28
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi." şeklinde bir açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi." ifadelerine yer verildi.
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