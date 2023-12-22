Teröristlerden Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Aslanlı Kapı yakınlarına gelen Filistinli Müslümanlara saldırıyor.
İsrail polisi işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerde keyfi kontroller yapıyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülere göre, İsrail askerleri Cuma Namazı için toplanan Müslümanlara müdahale etti.
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının da devam ettiği bildirildi.
Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.