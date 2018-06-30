Teröristler üs bölgesine saldırdı
Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristler üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya güvenlik güçlerince anında karşılık verilmesiyle teröristler kaçtı.30 Haziran 2018 Cumartesi 00:07
Olay, 21.30 sıralarında, Dargeçit’e bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı çatışma, teröristlerin gecenin karanlığı ve arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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