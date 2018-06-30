Teröristler üs bölgesine saldırdı

Olay, 21.30 sıralarında, Dargeçit’e bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı çatışma, teröristlerin gecenin karanlığı ve arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.