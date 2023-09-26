Teröristler sivilleri bombaladı! Ölüler var
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusunda sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Hain saldırıda 7 kişi öldü, aynı zamanda 22 kişinin da yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin doğusunda PKK'nın Suriye kolu YPG ile Arap aşiretler arasında çatışmalar yer yer devam ediyor.
Aşiretlerin saldırılarında kayıplar veren YPG buna karşılık olarak sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre YPG unsurları dün Deyrizor kırsalındaki Ziban yerleşimi yakınlarında ve Rağib yerleşiminde havan topları ve drone'lar ile saldırılar düzenledi.
Bölgede sivillere ait evlerin hedef alındığı saldırılarda en az 7 sivil hayatını kaybederken 22 sivil de yaralandı.
Çatışma ve saldırıların ardından YPG'nin bölgede kontrolü ele geçirdiği bildirildi.
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Bölge genelinde Arap aşiretlerle YPG arasındaki çatışmaların düşük yoğunluklu olarak devam ettiği, tarafların askeri unsurlarının yanı sıra sivillerin de çatışmalarda kayıplar verdiği kaydediliyor.
Kaynak: Mepa News