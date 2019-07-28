Teröristler sivillere işkence yapmaya başladı
ABD ve Avrupa tarafından desteklenen ve binlerce TIR dolusu silah yardımı yapılan PKK/YPG'li teröristler kontrolleri altında bulunan bölgede yaşayan sivillerin hayatını cehenneme çevirdi.28 Temmuz 2019 Pazar 10:37
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, hakimiyet kurduğu bölgelerde sivillere işkence yapıyor. ABD ve Avrupa tarafından para ve silah yardımına boğulan teröristlerin yaptığı işkence kameralara yansıdı. Görüntülerde, yere yatırılan aile üyelerinin YPG'li terörist tarafıdan tekmelendiği görülüyor. İşkence görüntüleri, YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerden bir farkının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
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