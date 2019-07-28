Teröristler sivillere işkence yapmaya başladı ABD ve Avrupa tarafından desteklenen ve binlerce TIR dolusu silah yardımı yapılan PKK/YPG'li teröristler kontrolleri altında bulunan bölgede yaşayan sivillerin hayatını cehenneme çevirdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, hakimiyet kurduğu bölgelerde sivillere işkence yapıyor. ABD ve Avrupa tarafından para ve silah yardımına boğulan teröristlerin yaptığı işkence kameralara yansıdı. Görüntülerde, yere yatırılan aile üyelerinin YPG'li terörist tarafıdan tekmelendiği görülüyor. İşkence görüntüleri, YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerden bir farkının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.