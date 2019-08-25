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Teröristler hendekleri terk ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:51
Teröristler hendekleri terk ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.


Cerablus ile Membüç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG’li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü. Özellikle Türkiye ve Amerika’nın güvenli bölge konusunda anlaşmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor. Öte yandan ABD’liler dün yayınladıkları bir fotoğrafla dikkat çekti. Fotoğrafta ABD askerleri hendekleri kapatıyordu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:51
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