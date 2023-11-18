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Gündem Teröristler Han Yunus'ta katliam yaptı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Teröristler Han Yunus'ta katliam yaptı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2023-11-18 14:00:00 -
Teröristler Han Yunus'ta katliam yaptı! Çok sayıda ölü var

Terör ordusu İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’ta apartmanları vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Filistin’e yönelik saldırını ara vermeden sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’a saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in Han Yunus’ta 2 bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti. Filistinli yetkiler, 23 sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti. Han Yunus’un Hamad bölgesinde Abu Hatab, Al-Mubasher ve Hassanein ailelerine ait 3 apartmanın bombalandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Deir el Balah’ı da vurdu. Deir el Balah’ da bulunan bir evin hedef alındığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının aynı sıra sivillerin bölgeden ayrılması için de çalışmalar yürütüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Danışmanı Mark Regev, ABF medyasına yaptığı açıklamada, Han Yunus’ta yaşayanların batıya taşınmalarını söyledi. Regev, “Batıya taşınırlarsa bir kez taşınmak zorunda kalmayacaklar” dedi.

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