Teröristler böyle görüntülendi! Fotokapan tespit etti SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Siirt'te fotokapanın tespit ettiği 4 PKK'lı terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.
Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA'da yer alan habere göre Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Fotokapan tespit etti
Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi.
SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.