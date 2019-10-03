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Teröristler bombayı bisiklete yerleştirip patlatmış

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, infilak ettirdiği bombayı bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlatmışlar.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:44
Teröristler bombayı bisiklete yerleştirip patlatmış

Adana'da 25 Eylül'de polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve ve 1 Ekim'de Eskişehir'de sahte kimlikle kiraladıkları hücre evinde etkisiz hale getirilenterör örgütü MLKP  üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen'in (28) saldırı hazırlıklarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

  • Adana'da terör saldırısı
  • Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
  • Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi

Ölü ele geçirilen teröristlerin parmak iziyle, Adana'daki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinden elde edilen parmak izleri eşleşti.

Adana'daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen'in "Mert", Fırat Şeran'ın ise "Çağlayan" ismiyle kendilerini daire sahibine tanıttığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, saldırının ardından yaklaşık 4 kilometre çapındaki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği belirtildi.

Bomba yüklü bisikleti üst geçit ayağına kilitlemişler

Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.

Görüntülerde, iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin direğine kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen'in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının, patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla, uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirlendi.

Örgütün "mobil eylem timi"nde yer aldıkları belirtilen teröristlerin saldırıda kullandıkları bombanın, çiviyle güçlendirilmiş basınç etkili plastik patlayıcı olduğu bildirildi.

Adana polisinin, yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir'e kaçtığını tespit edip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyet birimleriyle paylaştığı, ardından kaldıkları hücre evinin belirlendiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK çatısı altında "keşif", "istihbarat" ve "bombalı sabotaj eylemi" eğitimi aldıkları değerlendirilen teröristler hakkında, önceki yıllarda Antalya'da refüjde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili de yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde, 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda, 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların, olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Saldırıdan sonra Eskişehir'e kaçan ve sahte kimlikle ev kiralayan teröristler, ikamete düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Evde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:44
  1. Eskişehir
  2. Antalya
  3. Adana
  4. ADANA
  5. bisiklet
  6. çivi
  7. terör saldırısı
  8. Anadolu Ajansı

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