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Gündem Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı
Gündem

Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 16:59:00 -
Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı

İsrailli teröristler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus'a bağlı bazı mahallelere baskınlar düzenledi. Askerler daha sonra baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Taraflar arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin darp ettiği 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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