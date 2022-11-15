Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: Saldırıdan bir gün önce aynı kıyafetle gördüm!
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin konakladığı tekstil atölyesinin bulunduğu binada yaşayan Barış Özen isimli vatandaş, patlamadan bir gün önce teröristi aynı kıyafetlerle gördüğünü söyledi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Esenler'de konakladığı tekstil atölyesi görüntülenirken, aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, "Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında. Bombadan kaçarken ki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde." dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi’ne bombalı paket bıraktıktan sonra kaçmaya çalışan yabancı uyruklu teröristin Esenler’de bir tekstil atölyesine geldiği öğrenilmişti.
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"Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm"
Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda teröristin 4 ay bu tekstil atölyesinde konakladığı belirlendi. Yaşam alanı olarak kullanılan tekstil atölyesinin içi görüntülenirken, aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Kadının burada oturması bizi çok korkuttu, gerçekten biz burada oturduğunu öğrenince çok korktuk. Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında. Bombadan kaçarken ki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde. Biz hiç şüphelenmedik, çünkü burada bir sürü tekstil var ve çalışan işçiler var, onlar gibiydi bir değişiklik yoktu.
Türkiye’nin başı sağ olsun gerçekten. 16 yıldır burada yaşıyorum, ben eskiden burası çok daha iyiydi mahalle arasındaki tekstil atölyeleri çok berbat duruma getirdi bizi. Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge her türlü insana rastlamak mümkün burada” şeklinde konuştu.
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