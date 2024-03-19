Teröristin iftirasını manşete taşıdılar! “Karar”ın kılavuzunun sicili kabarık çıktı

Aralarında İsrail’e domates sattığı için görevden alınan Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin’in de olduğu özel sektör temsilcilerinin Siyonist haydutlarla yaptığı kirli ticareti iktidara fatura eden Karar gazetesinin muteber(!) kaynağı Metin Cihan isimli provokatörün, birçok suçtan sabıkalı bir firari olduğu öğrenildi.

Karar gazetesinin bugünkü 1 sayfasından “6 gemi daha yolda” başlığıyla verdiği düzmece haberinde, dayanaksız sözlerini alıntıladığı Metin Cihan'ın asıl işinin gazetecilik olmadığı, asılsız paylaşımları ve kirli iftiralarıyla halkı kışkırtmaya ve iktidarı yıpratmaya çalışan bir terör ve Gezi destekçisi olduğu, ablasının ise PKK/KCK'nın kırsal faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi. İşte sözde mütedeyyin isimlerden oluşan ve Ahmet Davutoğlu tarafından sübvanse edildiği öne sürülen Karar gazetesinin sık sık iftiralarını manşetine taşıdığı ve gerçek ismi Cihan Yücel olan Metin Cihan rumuzlu provokatörün gerçek yüzü:

Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan şüpheli olarak işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı. Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.



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Gezi'nin içinden de o çıktı

Yine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı. 2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.

Yurtdışına kaçtı dönmedi

Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor. Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ sitelerinin müdavimi

Cihan Yücel, FETÖ'nün sosyal medyadaki yayın organlarından Kronos Haber'in paylaşımlarını sık sık RT'liyor. Kronos Haber, Türkiye'ye yönelik iftira kampanyaları ve karalama çalışmaları yürütmesi ile dikkat çekiyor.

Erdoğan'a küfretti

17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.

Ablası azılı terörist

Birçok suçtan da sabıkası olan Yücel'in ablası Fadime Kıllı, PKK terör örgütünün kritik isimlerinden biri. Kıllı, Nazimiye'de doğdu. PKK/KCK'nın kırsal faaliyetlerini yürüttü. Kıllı'nın örgütte sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.