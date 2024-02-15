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Gündem Teröristi öven kitaplar İBB raflarında
Gündem

Teröristi öven kitaplar İBB raflarında

Yeniakit Publisher
2024-02-15 11:35:00 -
Teröristi öven kitaplar İBB raflarında

Daha önce terör örgütü PKK’nın elebaşlarının kitaplarını raflarına koyan İBB iştiraki İstanbul Kitapçısı, TKP/ML-TİKKO’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın kitabını satmaya başladı.

HABER MERKEZİ

Daha önce terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Sakine Cansız, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş gibi terörist sevicilerin kitaplarının İBB’nin iştiraki İstanbul Kitapçısında satan CHP’li Ekrem İmamoğlu şimdi de başka bir rezalete imza attı. İmamoğlu’na bağlı İstanbul Kitapçısının raflarında TKP/ML-TİKKO’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın hayatının anlatıldığı ve kahraman olarak gösterildiği kitapların satıldığı ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu’nun ‘komutana bin selam’ diyerek andığı Kaypakkaya’nın övüldüğü kitaplar, sosyal medyada tepkiye sebep olurken; ‘Ekrem teröristleri sevmekten vazgeçmiyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.

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