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Teröriste TSK kıskacı

Türk Silahlı Kuvvetlerince teröristlere karşı yürütülen operasyonlar hızla sürüyor. Son operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:32
Teröriste TSK kıskacı

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Kulp ilçesinin Yaylak köyü ile Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezralarında saat 11.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. TSK’dan yapılan açıklamaya göre Kulp ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Hakkari ve Şanlıurfa ile Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarda 12 terörist öldürüldü.

Terörü bitirmeye yönelik yapılan operasyonların milletçe desteklenmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazetemize yaptığı açıklamada “Türkiye’nin olmazsa olmazı önceliklerinden birisi terörle mücadeledir. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam etmelidir. Milletimiz şundan emin olması lazım; AK Parti bu konuda sonuna kadar kararlı bir tutum içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk üzerine yürüyoruz ve çok kısa sürede terörü yok edeceğiz” dedi.

“YETKİLER İSABET OLDU”

Emekli Albay Ali Coşar da, “Seçimden sonra OHAL’in kaldırıldı ama terörle mücadele konusu yerel yönetimlere yani icra edildi. Terörle mücadelede etkinliği arttırmak adına valiliklere yetkiler verildi. Kulp’taki bu mücadele de bunun bir yansıması olarak görülebilir. Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Yerel yönetimlere verilen yetkiler isabet oldu. Böyle giderse inşallah 1 buçuk sene içerisinde terörün kökü kazınacak. Ama terörle mücadele sadece askeri ve polisi tedbirlerle değil. Toplumun bütün kesiminin gönül vermesiyle sonuçlar katlanabilir. Terörün bütün boyutları, her anlamda komple yıkılması gerekir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:32
  1. Şanlıurfa
  2. Hakkari
  3. Erzurum
  4. Diyarbakır Valiliği
  5. TERÖRE DARBE

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