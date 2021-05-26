Teröriste imzalı Siyoniste imzasız destek

Yavuz Selim İstanbul

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı yakma girişiminde bulunan, Gazze’ye hava saldırısı düzenleyerek 243 masumu şehid eden Siyonist katillerin telin edildiği rektörler bildirisine destek vermeyen Koç, Bilgi, Kadir Has, Sabancı, Bilkent gibi üniversitelerin PKK’cı “Barış Akademisyenleri” bildirisinde 135 akademisyenle imza koyduğu belirlendi.

Türkiye ayakta, rektörler ayakta

Terör devleti İsrail’in 11 gün süren saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın, 243 sivil şehit oldu. 1910 Filistinli Müslüman yaralandı. Batılı devletlerin seyretmekle yetindiği vahşete Türkiye topyekûn tepki gösterdi. Bu kapsamda üniversiteler de harekete geçerek rektörlük seviyesinde İsrail barbarlığına dikkati çeken bildiri yayımladı. Bildiriye 189 üniversite rektörü imza verdi. Bildiride kamu üniversitelerinin tamamı yer aldı. Özel üniversitelerin rektörleri de büyük çoğunlukla bildiriye imza attı. Bildiri metninde siyonist İsrai’lin Gazze’de sivillere yönelik saldırıları, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili katlettiği yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.

Siyoniste dilsiz kalan üniversiteler

En temel insan hakkı olan hayat hakkının savunulduğu ve İsrail terörünün tel’in edildiği bildiriye 13 özel üniversite destek vermedi. “Yüksek ücretli” yükseköğretim kurumları, 189 rektörün imzaladığı bildiriye imza koymadı. Siyonist katillerin kınandığı bildiriye destek vermeyen yükseköğretim kurumları şunlar:

Acıbadem Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi.

PKK bildirisi için kuyruğa girmişlerdi

Siyonist İsrail karşıtı bildiriye yanaşmayan Koç Üniversitesi, PKK bildirisi olarak bilinen Barış Akademisyenleri bildirisine 11 akademisyenin imzasıyla katılırken, İstanbul Bilgi Üniversitesi 68 imza verdi. PKK bildirisine Kadir Has’ın 17, Sabancı’nın 15, Özyeğin’in 10 imzayla katıldığı kaydedildi.

Barış Akademisyenleri bildirisine akademisyenleri vasıtasıyla destek veren o yükseköğretim kurumları şöyle listelendi: İstanbul Bilgi Üniversitesi 68 imza, Kadir Has Üniversitesi 17 imza, Sabancı Üniversitesi 15 imza, Koç Üniversitesi 11 imza, Özyeğin Üniversitesi 10 imza, Yaşar Üniversitesi 4 imza, Bilkent Üniversitesi 3 imza, Çankaya Üniversitesi 3 imza, Okan Üniversitesi 3 imza, Atılım Üniversitesi 1 imza.

İşte o rektörler

Filistin bildirisine imza vermeyen rektörler şunlar:

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Çankaya Üniversitesi Rektörü Can Çoğun, Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer.

İŞTE O AKADEMİSYENLER

İsrail’in kınandığı bildiriye destek vermeyen, ancak Barış Akademisyenleri bildirisine imza koyan öğretim üyeleri şunlar:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ:

A. Zeynep Kılıç, Adil Serhan Şahin, Alper Akyüz, Avşar Gürpınar, Ayhan Kaya, Ayşenaz Toker, Ayten Zara, Ayşe Beyazova, Başak Tuğ, Begüm Başdaş, Belin Benezra, Berrak Karahoda, Burcu Keskin, Burcu Yasemin Seyben, Bülent Bilmez, Bülent Somay, Canan Erten, Chris Stephenson, Ece Akten, Eda Arduman, Elif Kendir Beraha, Elif Sandal Önal, Erdoğan Onur Ceritoğlu, Ertuğrul Ahmet Tonak, Esra Arsan, Evren Hoşgör, Ferda Keskin, Gencer Özcan, Gökçe Çataloluk, Gökçen Yıldız, Gözde Durmuş, Gülhan Balsoy, Güventürk Görgülü, Hale Bolak, Hale Turhan, Itır Akdoğan, Itır Erhart, İpek Tan Çelebi, Kenan Çayır, Kezban Ayça Alangoya, Kudret Çobanlı, Martin van Bruinessen, Melda Akbaş, Melike Ergün, Meltem Yılmaz Şener, Murat Özbank, Murat Paker, Müge Ayan Ceyhan, Nazan Haydari, Nazım H. R. Dikbaş, Nilay Kaya, Ohannes Kılıçdağı, Orkun Doğan, Ömer Turan, Özlem Köseoğlu Örnek, Sema Bayraktar, Semra Horuz, Sezai Ozan Zeybek, Simge Hough, Süreyya Topaloğlu, Şebnem Yalınay, Tansel Korkmaz, Tuğçe Çetin, Yonca Demir, Yörük Kurtaran, Zeynep Altok, Zeynep Çatay, Zeynep Yeşim Gökçe.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ:

Ayşen Üstübici, Yücel Yemez, Ayşen Üstübici, Başak Can, Bilge Selçuk, Çetin Çelik, Didem Pekün, Dies van der Linde, Dikmen Bezmez,Erdem Yörük, Ergin Bulut, Roza Kamiloğlu, Yücel Yemez.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ:

Ayşe Gül Altınay, Ayşe Öncü (Emekli) Ayşe Parla, Çağla Aydın, Deniz Tarba Ceylan, Engin Kılıç, Erdağ Aksel, Hülya Adak, İlker Birbil, Leyla Neyzi, Murat Germen, Reyhan Tutumlu, Sibel Irzık, Türkan Yosun, Zeynep Yelce.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ:

Bülent Eken, Ceren Lord, Çağla Diner, Çiğdem Bozdağ, Didem Kılıçkıran, Elif Akçalı, Eliya Büyükkaya, Gülşah Kurt, Gürkan Maruf Mıhçı, Melis Behlil, Öznur Yaşar Diner, Orkun Güner, Reyda Ergün, Sarphan Uzunoğlu, Suncem Koçer, Gizem Sayın, Zeynep Dadak.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ:

Ali Serdar, Alper Açık, Berna Zengin, Bige Açımuz, İrem Çağlar, Ömer Ongun, Senem Timuroğlu, Deniz Erkmen, Yasemin Acar, Zeliha Hacımuratlar.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ:

Anıl Duman, Aycan Kapucu, Deniz Özdemir, Turgay Kurultay.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ:

Ahmet Gürata, Özlem Savaş, Will Day.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ:

Ekin Barış Şah, Hande Kaynak, Osman Aray.

OKAN ÜNİVERSİTESİ:

Hasan Şahintürk, Pınar Önen, Umut Azak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ:

Gürsan Şenalp.