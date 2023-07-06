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Gündem Teröriste ekrandan methiyeler dizmenin cezası ağır oldu! Terörist başını öven TELE 1’e RTÜK’ten ağır ceza
Gündem

Teröriste ekrandan methiyeler dizmenin cezası ağır oldu! Terörist başını öven TELE 1’e RTÜK’ten ağır ceza

Yeniakit Publisher
2023-07-06 20:55:00 -
Teröriste ekrandan methiyeler dizmenin cezası ağır oldu! Terörist başını öven TELE 1’e RTÜK’ten ağır ceza

Bölücü terör örgütünün cezaevinde bulunan liderine övgüler dizilen yayın, kanala pahalıya patladı. RTÜK, Tele 1 hakkında hem en üst sınırdan idari para cezası hem de 7 gün yayın durdurma kararı aldı.

RTÜK, canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, “bebek katili” terörist başını öven, şirin gösteren Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri üzerine harekete geçti. Haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündemine aldığı izleme raporunu ayrıntılarıyla ele aldı.

“Sözler, basın özgürlüğüne sığmaz”

RTÜK, Yanardağ’ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur" şeklindeki sözleriyle terörist başının “siyasi mahkum” olduğunu iddia etmesinin düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğuna kanaat getirdi.
RTÜK Üyeleri toplantıda, yakalandıktan sonra yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını “siyasi mahkum” ilan eden Yanardağ’ın Türk yargısının güvenirliğini zedelediği görüşünde birleşti.

Yapılan inceleme sırasında, mahkemece “terörist başı” olarak tescillenen, toplum tarafından da “terörist başı” olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı.

Türk hukuk sistemince yargılanan terörist başı hakkında "...elinde rehin olarak tutmuşsun..." sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ’ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi.

“Toplumda infial uyandıracak sözler”

RTÜK toplantısında ayrıca Yanardağ’ın "çok okuyan, nerede ise ceza evinde filozof olmuş, - çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor- siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkûm edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi.
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Yanardağ’ın "normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor." sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi.

Müzakereler sonunda Tele 1’in 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bendlerini ihlal ettiğine karar verildi. Tele 1’e üst sınırdan para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

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