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Teröristbaşının kardeşinden İmamoğlu açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
Teröristbaşının kardeşinden İmamoğlu açıklaması

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, TRT Kurdi'ye İstanbul seçimlerini değerlendirdi.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Öcalan, "Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptı. HDP de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

"İmamoğlu Kürtlerden kaçtı"

Öcalan'ın çağrısının hatırlatılması üzerine Osman Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu. "CHP Kürtlere yakın değil olmadı ve sadece Türkleri ileri sürdü, tuttu. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesap dahi edilmedi. Ve Kürtler hiçbiriyle sormadılar" diyen Osman Öcalan, Kürtlerin Öcalan'ı dinleyeceklerini söyledi.

"Kesinlikle düşman değiliz"

Osman Öcalan, "Kürtler Türkiye'den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye'ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı. Kürtler adına işler yapılıyor ve Kandil kendi meşruiyetini kaybetmiş." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
  1. İstanbul
  2. Abdullah Öcalan
  3. osman öcalan
  4. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    PKKnın kimi desteklediği de böylece ortaya çıkmış oldu. CHPye PKK destek veriyor diyenlere kapak olsun.

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