  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Teröristbaşından para talimatı
Dünya

Teröristbaşından para talimatı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 08:37:00 -
Teröristbaşından para talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile ortak basın toplantısı yaptı.

Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, “Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, ama bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Smotrich de, İsrail ordusunda yedek asker olarak göreve alınan kişilere, çatışma bölgelerinden tahliye olan İsraillilere ve ülke genelinde işletmelere bir dizi mali yardım ve destek paketi açıkladı.

Smotrich, ülke genelinde gelir vergisi, sosyal sigorta ve diğer ödemelerin kasım için askıya alındığını ve silah altına alınan askerlerin vergilerinin ikinci bir emre kadar tahakkukunun durdurulduğunu ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülke genelindeki çatışma bölgelerinden tahliye edilen 160 bin kişinin yaklaşık 25 bininin hotellere yerleştirildiğini bunun da hazineye maliyetinin ayda yaklaşık 376 milyon dolar olduğuna işaret eden Smotrich, bu bölgelerden tahliye edilenlerin maaşlarının da hazineden ödeneceğini aktardı.

Filistin Yönetiminin vergi payı konusuna değinilmedi

Başbakan Netanyahu ile Maliye Bakanı Smotrich'in, hükümette fikir ayrılığına yol açan Filistin Yönetiminin vergi paylarının ödenmesi veya kesilmesi konusuna değinmemesi dikkat çekti.

Bakan Smotrich, daha önce Filistin Yönetimini "çözüm ortağı değil sorun kaynağı" olarak göstermiş, Filistin tarafının vergi payının ödenmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise güvenlik kabinesinde Filistin yönetiminin vergi payının ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetiminin 7 Ekim'deki saldırıları "terör saldırısı olarak açıklaması ve kınaması gerektiğini" belirterek Maliye Bakanı'nın kararına destek olmuştu.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümetinin Filistin Yönetiminin vergi payını ödemesi gerektiğini belirterek, "İsrail'den paranın gönderilmesini talep ettiklerini" açıklamıştı.

Katil Netanyahu'yu üst geçide astılar!
Katil Netanyahu'yu üst geçide astılar!

Yerel

Katil Netanyahu'yu üst geçide astılar!

Katil Netanyahu'nun asıl derdi bakın neymiş!
Katil Netanyahu'nun asıl derdi bakın neymiş!

Dünya

Katil Netanyahu'nun asıl derdi bakın neymiş!

Fransız vekil: Netanyahu işlediği suçların hesabını verecek!
Fransız vekil: Netanyahu işlediği suçların hesabını verecek!

Dünya

Fransız vekil: Netanyahu işlediği suçların hesabını verecek!

Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu

Gündem

Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu

Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz
Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz

Dünya

Netanyahu ile ordu arasında yeni kriz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adamlarda para sorun değilki

dünyanın en fazla parası araplarda ama paralarını yahudiler masonlar yönetiyor ne karısık durum değilmi arabalara saatlere araplar su gibi para harcıyorlar ama halklarına bir şey yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23