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Gündem Teröristbaşından da kirli iş birliği itirafı! ‘CHP bu oyları kendi oyu sanmasın’
Gündem

Teröristbaşından da kirli iş birliği itirafı! ‘CHP bu oyları kendi oyu sanmasın’

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:09:00 -
Teröristbaşından da kirli iş birliği itirafı! ‘CHP bu oyları kendi oyu sanmasın’

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak, "CHP bu oyları kendi oyları sanmasın" dedi.

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, PKK'nın yayın organı ANF'de yerel seçim değerlendirmesi yaptı.

"Eğer genel bir parlamento seçimi olsaydı Kürdü, Türkü, Alevisi ve Sünnisiyle, kadını ve genciyle tüm bileşenler oylarını doğrudan DEM Parti'ye verirlerdi" diyen teröristbaşı Karasu, "Bu açıdan Meral Danış Beştaş'ın dediği gibi CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir." şeklinde konuştu.

Karasu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. DEM Parti'nin İstanbul tabanı yüzde 10 civarındadır. Bu, tabi ki Kürtlerin, Alevilerin, demokratik sol güçlerin, kadınların ortak oylarıdır. Bu oyların en azından yüzde 8'i İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında önemli rol oynamıştır."

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